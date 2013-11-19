Житомирщина прийняла програму щодо вірусних гепатитів

Житомирська обласна рада шостого скликання прийняла обласну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року із загальним обсягом фінансування у 20,7 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії 19 листопада.

Програма спрямована на боротьбу із захворюваністю на гепатит в області.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок державного та обласного бюджетів.

Кошти спрямують, зокрема, на оснащення лабораторій закладів служби крові області високочутливими системами приладів і тестів, що дозволяють надійно виявляти віруси в донорській крові та на інші цілі.

Як прозвучало на сесії, з 2012 року в Житомирській області медики спостерігають тенденцію до зростання захворюваності на хронічні вірусні гепатити. Так, в області наразі до реєстру медиками внесено 595 хворих з хронічним вірусним гепатитом С та 60 хворих із хронічним вірусним гепатитом В.