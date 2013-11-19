Житомирщина прийняла програму щодо вірусних гепатитів
На період до 2016 року
Житомирська обласна рада шостого скликання прийняла обласну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року із загальним обсягом фінансування у 20,7 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії 19 листопада.
Програма спрямована на боротьбу із захворюваністю на гепатит в області.
Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок державного та обласного бюджетів.
Кошти спрямують, зокрема, на оснащення лабораторій закладів служби крові області високочутливими системами приладів і тестів, що дозволяють надійно виявляти віруси в донорській крові та на інші цілі.
Як прозвучало на сесії, з 2012 року в Житомирській області медики спостерігають тенденцію до зростання захворюваності на хронічні вірусні гепатити. Так, в області наразі до реєстру медиками внесено 595 хворих з хронічним вірусним гепатитом С та 60 хворих із хронічним вірусним гепатитом В.