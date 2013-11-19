На Луганщині у лісосмузі виявлено авіабомбу

У Попаснянському районі Луганської області в понеділок, 18 листопада, у лісосмузі на відстані кілометра від житлових будинків села Березівське виявлено авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни вагою 250 кг.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, місце події охороняється працівниками міліції. Знешкодження боєприпасу буде проведене сьогодні, 19 листопада.