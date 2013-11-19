На Луганщині у лісосмузі виявлено авіабомбу
16:21, 19 листопада 2013Новини регіонів
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В кілометрі від житлових будинків
У Попаснянському районі Луганської області в понеділок, 18 листопада, у лісосмузі на відстані кілометра від житлових будинків села Березівське виявлено авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни вагою 250 кг.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, місце події охороняється працівниками міліції. Знешкодження боєприпасу буде проведене сьогодні, 19 листопада.
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