На Житомирщині перевірять, як харчуються діти у дитсадках

Житомирська облрада вирішила створити комісію, яка перевірить стан харчування дітей у дитсадках.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували більшість депутатів, присутніх на сесії. «Комісію створять для впорядкування роботи управління освіти Житомирської міськради»,- йдеться у рішенні сесії облради.

З пропозицією створити комісію виступив на сесії депутат Сергій Сухомлин.

«Впродовж року з раціону дітей зникали крупи, яйця, м`ясо, тверді сири, масло. Навіть в літні місяці забезпечення дітей овочами та фруктами було на рівні 40%. Це офіційна інформація управління освіти Житомирської міськради», - сказав в ході засідання Сухомлин.

За його словами, «останні непроведені тендери із закупівлі молока призвели до того, що сьогодні в дитячих садках проводяться збори, на яких батькам пропонують або купувати молоко за гроші батьків, або щоб батьки приносили ці молочні продукти з собою».

Наявність проблеми з тендерними процедурами у Житомирі та й області загалом визнав на сесії голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук. Її також визнають у Житомирській міській раді.

«Конкурсні торги на закупівлю молока для потреб дошкільних навчальних закладів м. Житомира, що проходили 07 листопада 2013 року, не відбулися через відсутність учасників»,- повідомляє сайт Житомирської міської ради,

Уточнюється, що це вже не перша ситуація, коли постачальники продуктів харчування в умовах сезонного стрибка цін саботують участь у тендерних торгах. Крім того, декого із постачальників лякають затримки в оплаті через казначейство, що мають місце останнім часом. Однак, оплата за харчування дітей – захищена стаття і фінансується через казначейство щонайменше раз на місяць в рамках укладених угод по факту постачання продуктів.

«У зв’язку з тим, що договір на постачання молока попереднім постачальником вичерпано повністю, а новий тендер не відбувся, як вихід із ситуації управління освіти запропонувало закупівлю молока за рахунок коштів, які частково сплачують батьки за харчування. При цьому батьківська плата не буде більшою, ніж зазвичай, а поділятиметься на дві квитанції (без вартості молока та на вартість закупленого молока)»,- йдеться у розміщеному на сайті повідомленні Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради.