На Буковині під час пожежі загинуло двоє дітей

17:47, 19 листопада 2013
Новини регіонів
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Хлопчики 2-ох та 3-ох років

На Буковині під час пожежі загинуло двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС України у Чернівецькій області, сьогодні, 19 листопада, в обідню пору, до пожежно-рятувального підрозділу м. Вашківці поступило повідомлення про пожежу в житловому будинку.

Мати залишила зачиненими в кімнаті двох маленьких дітей – хлопчиків 2-ох та 3-ох років і пішла в садок за їхньою сестричкою. Коли жінка повернулася, то побачила, що з будинку йде сильний дим. Жінка почала кликати на допомогу.

Через 4 хвилини на місце події прибув черговий караул пожежних. Матір та сусіди спільно з рятувальниками винесли дітей на вулицю. Хлопчики були живі, але без свідомості. Їх передали працівникам швидкої медичної допомоги та доправили до реанімаційного відділення лікувального закладу.

Однак, діти померли.

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