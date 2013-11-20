У Полтавській області «замінували» залізничний вокзал

У Гребінці (Полтавська обл.) невідомий «замінував» залізничний вокзал.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю облуправління міліції, 19 листопада о 16.45 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в залі очікування залізничного вокзалу на станції "Гребінка" закладено вибухівку.

На місце виїхали слідчо-оперативна група райвідділу, кінолог із службовим собакою, представники служби з надзвичайних ситуацій і прокуратури району. З приміщення залу очікування було евакуйовано 70 чоловік. Вибухівки виявлено не було. Затримки поїздів не було.

Зараз співробітники міліції встановлюють «жартівника».

За цим фактом проводяться оперативні заходи.

За свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.