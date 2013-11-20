Одеса: до кінця дня всі мешканці міста матимуть воду

В Одесі триває ліквідація пориву водопроводу, через який відучора значній частині житлових будинків двох районів міста вода подається тільки до рівня 2-го поверху.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, вчора на Люстдорфській дорозі в районі площі Толбухіна стався прорив магістрального водопроводу діаметром 900 мм. Аварійно-ремонтні бригади Одеського філіалу «Інфоксводоканал» оперативно приступили до робіт із усунення течі.

«На даний момент роботи тривають: вже проведено демонтаж пошкодженої ділянки трубопроводу, ведеться підготовка до монтажу нової труби. Планується, що всі роботи будуть завершені до кінця сьогоднішнього дня», - повідомили в управлінні.

У зв`язку з проведенням робіт зупинено водопостачання кількох будинків, переважно приватного сектора, розташованих по вул. Олександра Невського, Комарова і в Аеродромному провулку. Після завершення робіт водопостачання всіх будинків буде відновлено.

Для забезпечення водою жителів відключених від водопостачання будинків працівниками «Інфоксводоканалу» встановлено 2 цистерни з водою: у районі заводу «Промзв’язок» і на вул. Олександра Невського.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, в результаті прориву трубопроводу виявилися підтопленими ряд підвальних приміщень і житлових дворів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 19 листопада в Одесі стався прорив водопроводу на Люстдорфській дорозі. Через аварію в значній частині житлових будинків двох районів міста вода подається тільки до рівня 2-го поверху. Також сталося підтоплення дорогі від 3-ї станції Люстдорфської дорогі до площі Толбухіна, були затоплені трамвайні колії.