23 листопада Олександрівська лікарня проводить «День здоров’я»

23 листопада 2013 року Олександрівська клінічна лікарня (м. Київ) проводить благодійну акцію «День здоров’я».

Мета акції – забезпечити доступність якісної медичної допомоги для населення м. Києва.

Традиція проводити цю акцію започаткована у березні 2011 року.

Щорічно у «День здоров’я» більш як 2000 пересічних киян отримують можливість проконсультуватися у висококваліфікованих лікарів, співробітників кафедр, завідувачів відділень та фахівців вищої кваліфікаційної категорії за фахом:

1. Кардіологія

2. Ревматологія

3. Неврологія

4. Дерматологія

5. Нефрологія

6. Гастроентерологія

7. Терапія

8. Інфекційні хвороби

9. Ендокринологія

10. Загальна хірургія

11. Судинна хірургія

12. Нейрохірургія

13. ЛОР

14. Офтальмологія

15. Гінекологія

16. Урологія

Прийом спеціалістів триватиме з 09.00 до 15.00 години за адресою: м.Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус 4 (консультативна поліклініка)

Додаткова інформація за телефонами:

255-14-89 (реєстратура поліклініки)

255-14-83 (приймальна головного лікаря)