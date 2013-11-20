Кияни вимагають негайно зупинити медичну реформу

У Києві збираються підписи за зупинення медичної реформи, реалізацію якої влада міста розповсюдила в цьому році на всі райони.

Про це на прес-конференції в УНІАН «Медична реформа та безпека медичної допомоги для киян» повідомила лідер соціального руху «За здорову націю!» Вікторія Шилова. Участь у прес-конференції також взяли представники медичної спільноти столиці, зокрема, голова комітету з питань охорони здоров’я Громадської ради при КМДА, доктор медичних наук Ольга Горбунова; президент ВБО «Рада захисту прав і безпеки пацієнтів» Віктор Сердюк та голова ГО «Здоровий Київ» Вадим Єлізаров.

Присутні заявили, що лікарі не зможуть реалізувати реформу, бо не створені умови для цього, немає відповідного фінансування. За їхніми словами, те, що відбувається зараз в медзакладах восьми з 10 районів столиці, ніяк не може свідчити про покращення медичної допомоги. Зокрема, в одних чергах до сімейного лікаря стоять і хворі, наприклад, з туберкульозом, і мами з новонародженими. А що стосується лікарів, то половина з них наразі оформлена в новостворені медустанови в рамках реформи, а половина - “висить у повітрі”.

“Ми вийшли до людей. У наших палатках ми збираємо 10 тис. підписів. Майже все вже зібрано для того, щоб ми мали законну ініціативу передати ці підписи в п’ятницю до КМДА - Попову, і в Київраду - до Гереги, і скликати позачергову сесію, або найближчу сесію, де ми зможемо розглянути питання про припинення медичної реформи, яка є згубною для киян”, - заявила Шилова.

Крім того, за її інформацією, планується провести громадські слухання щодо проблеми медичного обслуговування в столиці найближчими днями, результати яких також передати владі.

За словами Єлізарова, медики Києва наразі є заручниками ситуації. “По суті справи, основні посили, які були закладені у вигляді реформи галузі, вони мають в певній мірі право на реалізацію, але інша справа, що на рівні тактичних прийомів, які обрала київська влада, ми бачимо, що реформа буксує. І два пілотні райони, які були півтора року назад реформовані, були реформовані дещо в іншій системі, ніж та, в якій зараз реформуються інші райони”, - зазначив він.

Зокрема Єлізаров повідомив, що з 1 листопада, відповідно до плану реформи, поліклінік як таких вже не існує в Києві. “Замість них в районах з’явились центри консультативно-діагностичної допомоги і центри первинної медико-санітарної допомоги. Іншими словами, була розділена вся структура роботи на дільничну мережу і тих вузьких спеціалістів, які представляють хірургів, лорів, невропатологів, які були допоміжними консультантами в роботі дільничного. Ті ліцензії, які були отримані поліклініками і на підставі яких проводилась лікувальна робота, втратили свою юридичну силу. Виникає питання, на яких правових підставах новостворені лікувальні установи будуть проводити зараз свою роботу? На сьогодні є лише роз’яснювальний лист від Міністерства охорони здоров’я, яким делеговано правонаступність лікувальної діяльності і ліцензії центрам первинно-санітарної допомоги”, - наголосив Єлізаров.

Така ситуація, за словами медиків, може бути загрозливою як для працівників сфери медицини - бо вони працюють без ліцензії, так і для пацієнтів - бо де-юре не існує ні лікарів, ні поліклінік, отже допомога надаватиметься “без відповідальності”.

Сердюк висловив переконання, що для розвитку медицини в першу чергу потрібне відповідне фінансування, яке спрямувати, зокрема, на оновлення приміщень, обладнання та закупівлю сучасних препаратів.

“Спочатку треба дати бюджет, а потім вимагати якихось змін, реформування і т.д. А якщо все ж реформувати, то розпочати з утеплення приміщень, зменшення витрат на комунальні платежі, а гроші пустити на таблетки. Бо, з одного боку, наші лікарі можуть лікувати, якщо дати їм інструментарій та можливість, а з іншого боку - те, що нам пропонується, по суті, м’яко кажучи небезпечно, бо це експеримент над людьми”, - сказав Сердюк.

За словами Горбунової, ще на початку реформування були напрацьовані пропозиції по реформі від медиків всіх рівнів.

“У столиці мають місце всі форми організації надання меддопомоги, які створені і існують, і які можуть працювати ефективно. Тому в умовах експерименту, я вважаю, що важливим було б те, щоб залишити найкраще від усіх систем і форм організації, які вже існують в Києві. Тобто найкращі поліклініки, які дають певні результати, які можна демонструвати, давати приклад, залишити, а в тих, які працюють неефективно, проводити експерименти і думати, як краще їх реформувати, щоб покращити результати надання меддопомоги”, - зазначила представник Громадської ради при КМДА.

Вона звернула увагу, що на рівні поліклінік обслуговується 80% населення Києва.

“Тобто 80% пацієнтів звертаються і закінчують надання медичної допомоги на рівні наших поліклінік, тобто на рівні первинного і вторинного рівнів меддопомоги. І лише 20% потребують подальшої стаціонарної чи високоспеціалізованої меддопомоги. І все, що зараз відбувається, стосується 80% населення столиці”, - підкреслила Горбунова.

Підсумовуючи виступи, Єлізаров повідомив про три основні вимоги, які висуваються представниками медичної спільноти до влади: перша - захистити інтереси киян, пацієнтів; друга — захист медиків, “оскільки медик, який працює без ліцензії, є злочинцем”; третя - це відповідальність тих чиновників, які реалізують “подібного роду реформу, експерименти”, щоб кожний відповідально відповів за це.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ц.р. Київрада погодила рішення про реформування медичних закладів у 8 районах столиці на підставі результатів пілотних проектів, що були започатковані рік тому у Дарницькому та Дніпровському районах.

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв поінформував, що будуть реорганізовані амбулаторно-поліклінічні заклади у Голосіївському, Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. За його словами, впровадження нової моделі реформування столичної медицини для киян означатиме створення в кожному районі столиці сучасного діагностичного центру та відкриття ще 16-ти центрів первинної медико-санітарної допомоги.

За даними КМДА, впродовж 2012 року в двох пілотних районах було здійснено структурну реорганізацію первинної ланки, в результаті якої в квітні 2012 року в Дніпровському районі були зареєстровані як юридичні особи та розпочали роботу 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 2 консультаційно-діагностичних центри (КДЦ). У липні 4 центри ПМСД та 3 КДЦ запрацювали в Дарницькому районі.

З урахуванням нової моделі пропонується у 8 районах міста Києва створити 18 комунальних некомерційних підприємств «Центрів первинної медико-санітарної допомоги» та 8 комунальних некомерційних підприємств «Консультативно-діагностичних центрів», поінформували в КМДА.

В КМДА заявляли, що реалізація запропонованої моделі реформування дозволить створити чітку систему направлень пацієнтів та забезпечить взаємодію між різними рівнями медичної допомоги. Крім того, стануть можливими контроль обґрунтованості використання більш високовартісних видів діагностики та лікування, зниження завантаженості стаціонарних закладів.