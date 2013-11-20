У Сумах без води залишились 5 медичних установ

У Сумах стався порив водомережі діаметром 250 мм в районі вулиці Ковпака, 18, внаслідок чого без водопостачання залишились 5 медичних установ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, аварія сталася сьогодні, 20 листопада, близько 8 години ранку.

Згідно із повідомленням, для проведення ремонтних робіт о 9.00 було відключене водопостачання низки об’єктів, зокрема, обласної дитячої лікарні, обласного клінічного психоневрологічного диспансеру та діагностичного центру, геріатричного пансіонату, госпіталю для інвалідів війни та праці.

«Керівництво цих закладів було попереджене про відключення та змогло зробити необхідний запас води», - наголошується у повідомленні.

Фахівці КП «Міськводоканал» обіцяють виконати ремонтні роботи у стислий термін.