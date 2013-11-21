Приміщення санаторію ім.Пирогова повернули державі

В Одесі суд повернув у користування держави 1,526 тис кв. м приміщень санаторію ім. Пирогова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за позовом прокуратури Суворовського району Одеси Господарським судом області за державою (в особі Фонду держмайна України) визнано право власності на дані нежитлові приміщення санаторію.

«Крім того, витребувано майно санаторію з незаконного володіння приватного підприємства (комерційне використання майна) шляхом виселення останнього», - повідомили в прес-службі.

Як зазначають у прокуратурі, майно санаторію розташоване на земельній ділянці оздоровчого призначення на території Куяльницького лиману, площею понад 34 тис кв. м, вартість якої - понад 14 млн грн.