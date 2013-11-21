На Львівщині шукають психічнохворого, який втік з інтернату
11:43, 21 листопада 2013Новини регіонів
1
Вже другу добу
На Львівщині другу добу тривають пошуки 52-річного психічно хворого чоловіка, який 19 листопада пішов з території будинку-інтернату і його місце перебування до цього часу невідоме.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у селі Волиця Сокальського району тривають пошуки психічно хворого, 52-річного пацієнта комунального закладу Львівської обласної ради «Велико-Мостівський будинок-інтернат для пристарілих та інвалідів», який 19 листопада, біля 19.00, пішов з території закладу. Станом на 21 листопада пошуки продовжуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter