На Львівщині шукають психічнохворого, який втік з інтернату

На Львівщині другу добу тривають пошуки 52-річного психічно хворого чоловіка, який 19 листопада пішов з території будинку-інтернату і його місце перебування до цього часу невідоме.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у селі Волиця Сокальського району тривають пошуки психічно хворого, 52-річного пацієнта комунального закладу Львівської обласної ради «Велико-Мостівський будинок-інтернат для пристарілих та інвалідів», який 19 листопада, біля 19.00, пішов з території закладу. Станом на 21 листопада пошуки продовжуються.