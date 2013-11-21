У багатих країнах зростає вживання антидепресантів

Згідно з аналізом Організації економічного співробітництва та розвитку, в розвинених країнах зростає вживання антидепресантів, що викликає побоювання щодо легковажного ставлення лікарів до виписування цих препаратів, повідомляє The Guardian.

Згідно зі звітом, в деяких країнах антидепресанти отримують понад 10% дорослого населення. Найбільше антидепресантів вживають в Ісландії, Австралії, Канаді та скандинавських країнах.

При цьому, згідно зі статистикою, число людей, які страждають депресією, не зросло пропорційно даних про вживання препаратів, хоча в деяких країнах стали діагностувати більше випадків депресії.

Експерти припускають, що зростання вживання депресантів пов`язане з виписуванням препаратів у випадках легкої депресії - практика, яку більшість психіатрів вважають згубною, рекомендуючи вдаватися до антидепресантів тільки в тих випадках, коли психологічна допомога є неефективною.

За останні чверть століття використання антидепресантів людьми у віці від 18 до 44 років зросло на 400%.

В опублікованих раніше дослідженнях повідомлялося, що антидепресанти з групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (SSRI) , куди входять такі поширені сьогодні психотропні засоби як Celexa, Paxil, Zoloft, Priligy, Lexapro, Prozac, Luvox, Upstene, Viibryd і Zelmid, нерідко стають причиною порушення згортання крові, вроджених вад розвитку і хвороб серця.