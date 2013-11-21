Івано-Франківщина: 41-річна п’яна мати уві сні задушила немовля

В Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження за фактом смерті немовляти в с. Старі Богородчани, яке у сні задушили п’яні батьки.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківській області, встановлено, що напередодні 41-річна матір дитини разом із своїм співмешканцем вживала спиртні напої. Після цього, вони лягли спати біля немовляти, яке лежало на ліжку. Тіло місячного малюка виявив соціальний працівник, котрий прийшов провідати сім’ю.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство, вчинене через необережність).

Прокуратурою Богородчанського району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смерті немовляти.

Разом з тим прокуратурою проводиться перевірка у Богородчанській РДА та її структурних підрозділах з приводу додержання вимог Законів України «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

За підсумками перевірки буде дано оцінку діяльності районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та службі у справах дітей Богородчанської РДА та, за наявності підстав, вжито відповідних заходів прокурорського реагування.