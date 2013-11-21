На Житомирщині поблизу села знайшли 30 снарядів

У Житомирській області поблизу села Ушомир Коростенського району виявлено 30 снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, 20 листопада на пункт зв’язку Державної пожежно-рятувальної частини міста Коростень Житомирської області надійшло повідомлення про виявлення 30 підозрілих предметів. Про знахідку рятувальникам повідомили представники групи, яка займалася пошуком місць загибелі радянських воїнів. Як з’ясувалося, це були артилерійські снаряди калібру 45 мм.

Усі знайдені небезпечні предмети знищено групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС у Житомирській області.