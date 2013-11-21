У Севастополі водій "під кайфом" віз автобусом пасажирів

Співробітники Державтоінспекції Севастополя 19 листопада виявили водія автобуса, який перевозив пасажирів у стані наркотичного сп`яніння.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у секторі профілактичної роботи УДАІ в Севастополі, водій автобуса БАЗ, що належить місцевій фірмі «Севтранстрест», їхав за маршрутом №182, у приміське село Передове.

У районі Ялтинського кільця інспектори ДПС проводили профілактичну роботу серед пасажироперевізнків у рамках заходів «Перевізник зима - 2013». У ході розмови інспектор помітив, що у водія зупиненого автобуса були присутні зовнішні ознаки наркотичного сп`яніння. На момент зупинки інспекторами УДАІ в салоні автобуса перебувало 30 пасажирів. Водієві було запропоновано пройти медичний огляд.

Згідно з висновком медиків, 30-річний водій перебував під впливом наркотичного препарату – морфію.

Щодо водія співробітниками Державтоінспекції складено протокол про адміністративне правопорушення, автобус було поставлено на арештмайданчик.

За даними УДАІ, з початку року в місті сталося близько 10 подібних випадків.