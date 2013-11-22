Знизилася кількість відпочиваючих у Криму українців

За останні 5 років кількість громадян України, які відпочивають на курортах Автономної Республіки Крим, знизилася на 8,2%, тоді як частка іноземних туристів постійно зростає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства курортів і туризму (Мінкурортів) Криму з посиланням на начальника управління фінансів і економічного аналізу міністерства Юлію Мартиненко.

Абсолютні цифри у повідомленні не вказані.

За даними Мартиненко, за останні 5 років істотно зросла кількість відпочиваючих в Криму громадян ЄС: Німеччині і Великої Британії – удвічі, а Туреччини – на 40%.

Крім того, щороку спостерігається тенденція збільшення кількості прибулих туристів з Росії та Білорусі.

За інформацією Мартиненко, частка туристів з країн СНД за останні 5 років зросла на 8,6%. Зокрема, кількість відпочиваючих в Криму громадян Росії зросла на 26,1%, Білорусії - на 4%.

Також прес-служба Мінкурортів повідомила, що з початку поточного року і станом на 20 листопада в Криму відпочило 5,8 млн осіб, що на 3,2% менше, ніж за аналогічний період рекордного 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв заявив, що поточного року порівняно з минулим скорочення туристичного потоку громадян України на півострів становило 4,7%. При цьому він відзначив, що порівняно з минулим роком спостерігається значне зростання потоку туристів з Росії (на 12%), а також європейських країн. При цьому Лієв прогнозував, що у 2013 році туристичний потік з країн ЄС до Криму досягне півмільйона осіб.