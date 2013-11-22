У Миколаєві розливали фальсифіковану мінералку

У Миколаєві викрито підпільний цех з розливу фальсифікованої мінеральної води, з якого вилучено продукції на суму більш як 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВД України в Миколаївській області, минулого тижня співробітники ДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області задокументували злочинну діяльність директора одного з підприємств міста Миколаєва, який у підпільному цеху організував незаконне виготовлення продукції і відправлення її у продаж. Фальсифікована мінеральна вода у розфасовці об`ємом 0,5 л, 1 л, 1,5 л і 2 літри випускалася під однією з найпопулярніших торгових марок у Миколаївській області.

Працівники міліції встановили, що вказана негазована вода не відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови», а отже, є небезпечною для споживання, що підтверджується і висновком Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Миколаївській області.

Під час проведення огляду свердловини, з якої нібито видобувалася вказана мінеральна вода, було виявлено, що вона закрита і перебуває в непридатному для видобутку води стані. Крім того, були одержані докази того, що свердловина не використовується протягом тривалого часу (з 2010 року).

На підставі ухвали слідчого судді одного з районів м. Миколаєва співробітниками ДСБЕЗ спільно зі слідчими і із залученням фахівців ГУ Миколаївського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України, а також фахівців Миколаївської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини проведено обшук за адресою підприємства. Під час обшуку вилучено продукцію і обладнання на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України (випуск або реалізація недоброякісної продукції), санкція якої передбачає виправні роботи на термін до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.