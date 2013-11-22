У Сумах жінка-водій збила 15-річну дівчинку

У Сумах 37-річна жінка-водій, що рухалася в напрямку центру міста на автомобілі Mercedes-Benz Vit , на пішохідному переході скоїла наїзд на 15-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ в Сумській області, дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 21 листопада, на вул. Героїв Сталінграда .

Згідно з повідомленням, у результаті зіткнення дівчинку відкинуло на кілька метрів. Водій транспортного засобу зупинилася біля узбіччя.

На даний час дівчинка, 1998 р.н., з відкритою черепно-мозковою травмою перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні у тяжкому стані.

Причини і обставини події встановлюються. Наразі залишається нез`ясованим, що послужило причиною ДТП: водій втратила пильність чи постраждала, не оцінивши дорожню ситуацію, вийшла на пішохідний перехід.