У Херсоні наступного року відкриють перинатальний центр

Херсонський обласний перинатальний центр у рамках Національного проекту «Нове життя» буде відкрито наступного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держінвестпроекту, про це під час засідання Експертної комісії з реалізації проекту повідомив перший заступник голови відомства Микола Стеблинський.

«Усі необхідні документи для створення у Херсоні перинатального центру в рамках Нацпроекту «Нове життя» – медично-технічне завдання, проектно-кошторисна документація - вже погоджені із центральними органами виконавчої влади та відповідають всім стандартам», - повідомив Стеблинський. – Тому плануємо, що наступного року в Херсонському регіоні з’явиться новий потужний, обладнаний найсучаснішою медичною технікою, перинатальний центр».

Керівник Нацпроекту «Нове життя» Віктор Сірман зазначив, що перинатальний центр у Херсоні реконструюватиметься на базі обласної лікарні пологового будинку.

«Новостворений перинатальний центр буде розрахований на 108 ліжок і планується, що щороку він прийматиме 2,1 тис. пологів, - сказав Сірман. – Створення нового центру дозволить на 30% зменшити смертність немовлят у Херсонському регіоні, тому я дуже прошу представників регіону не зволікати із усіма потрібними процедурами, адже жінки Херсонщини дуже чекають на відкриття цього медзакладу».

За словами керівника Нацпроекту, 60% працівників Херсонського медичного закладу вже пройшли стажування у перинатальних центрах Києва та Донецька і мають відповідні сертифікати.

*** Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» реалізовує Держінвестпроект.

Нацпроект запроваджений за ініціативи Президента України Віктора Януковича та втілюється за участі Міністерства охорони здоров‘я України, Національної академії медичних наук України, місцевих органів самоврядування за сприяння Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» та міжнародних агенцій.

Національний проект "Нове життя" передбачає створення мережі перинатальних центрів ІІІ рівня, які відповідають міжнародним стандартам ISO спеціально для вагітних жінок із різноманітними ускладненнями, а також їхніх новонароджених дітей вагою від 500 грам.

За 2 роки в рамках реалізації Нацпроекту перинатальні центри вже відкрито в 11 областях України.

За інформацією Державної служби статистики, у 2012 році в Україні зафіксовано найменший за останні 20 років рівень смертності дітей віком до одного року.