Львівщина: на переїзді зіткнулися потяг і трактор
09:50, 25 листопада 2013Новини регіонів
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Одна людина загинула
Учора о 3.18 у Кам’янко-Бузькому районі Львіської області на нерегульованому залізничному переїзді (обладнаний світловою сигналізацією) зіткнулися пасажирський потяг № 668 Чернівці-Ковель і трактор МТЗ-80.
Одна людина загинула, повідомляє Державна слуєба з надзвичайних ситуацій.
О 5.25 рух залізничного транспорту було відновлено.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Львівській області.
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