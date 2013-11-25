Львівщина: на переїзді зіткнулися потяг і трактор

09:50, 25 листопада 2013
Новини регіонів
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Одна людина загинула

Учора о 3.18 у Кам’янко-Бузькому районі Львіської області на нерегульованому залізничному переїзді (обладнаний світловою сигналізацією) зіткнулися пасажирський потяг № 668 Чернівці-Ковель і трактор МТЗ-80.

Одна людина загинула, повідомляє Державна слуєба з надзвичайних ситуацій.

О 5.25 рух залізничного транспорту було відновлено.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Львівській області.

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