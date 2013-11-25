У Харкові відкрили манеж для лікування методом іпотерапії

У Харкові відкрили манеж для іпотерапії, в якому безкоштовну лікуватимуть хворих на ДЦП, хворобу Дауна та неврози дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, спеціалізований манеж для іпотерапії відкрили на території екологічного парку «Feldman Ecopark».

Ініціатор проекту - Міжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана» - взяв на себе всі витрати на будівництво манежу і наступні заняття з дітьми.

Манеж відкрили в рамках проекту, який діє вже близько року на базі екопарку і використовує нетрадиційні методи реабілітації, зокрема, анімалотерапію і ландшафтотерапію, тобто реабілітацію, побудовану на спілкуванні дітей та підлітків з тваринами і природою. Такий проект є унікальним для всієї Європи.

За словами заступника директора фонду Юлії Павіченко, манеж в екопарку унікальний тим, що він створений спеціально для цієї методики. Під інші потреби він задіяний не буде.

Крите приміщення спроектовано згідно зі світовими стандартами у галузі анімалотерапії. В манежі буде проходити щонайменше 8 сеансів на день. Таким чином, за рік понад 3 тис. дітей зможуть скористатися новими можливостями екопарку.

Павіченко зазначила, що поки для терапії використовують лише одного коня - жеребця Мавра. Його шукали півтора місяці, оскільки кінь має відповідати багатьом характеристиками щодо цієї методики лікування. Жеребця готували до контакту з дітьми з червня.

Іппотерапевт Степан Савчин розповів, що заняття триває близько 30 хвилин. Протягом цього часу дитина сидить верхи на коні та виконує різні вправи.

«Це інші діти, вони не такі, як усі. Якщо дитина почне реагувати і виконувати завдання, які ми перед ним ставимо, - це означає, що ми досягаємо успіху. У коня температура тіла вище, ніж у людини. Сидячи верхи, дитина ніби зливається з цією твариною, їй передається спокій коня. Крім того, це психологічний ефект. Це робить дітей впевненішими в собі», - підкреслив Савчин.

Він зауважив, що іпотерапія - це частина комплексу лікування при захворюваннях на ДЦП, синдром Дауна, неврози і захворювання опорно-рухового апарату.

Критий манеж дозволить дітям з особливими потребами покращувати стан свого здоров`я незалежно від погоди і пори року. У манежі працюють два іпотерапевти. Також їм допомагатимуть волонтери. Вже зараз на заняття з іпотерапії є черга на півроку вперед.

За словами заступника директора благодійного фонду, манеж працюватиме щодня.

У найближчому майбутньому для лікування дітей будуть використовувати ще двох коней.