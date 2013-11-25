У Львові з 7-го поверху впав та загинув чоловік

Проводиться дослідча перевірка

У Львові з 7-го поверху новобудови впав та загинув 34-річний чоловік. Про це УНІАН повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Трагедія сталася 23 листопада о 14.42 на вулиці Сулими. Загиблий – житель м. Винники. Правоохоронці встановлюють причини події. Проводиться дослідча перевірка.

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