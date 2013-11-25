На Житомирщині "Мерседес" збив велосипедиста

У Житомирській області іноземець за кермом автомобіля "Mерседес" насмерть збив велосипедиста.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби управління ДАІ України у Житомирській області Микола Яцкевич.

За його словами, вчора близько 17.10 на 172 км автодороги Київ - Ковель в межах Лугинського району Житомирської області водій автомобіля "Мерседес" - 36-річний громадянин іноземної держави, рухаючись в напрямку Києва, скоїв наїзд на велосипедиста - 46-річного жителя селища Лугини, який перетинав проїзну частину справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.