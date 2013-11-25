На Дніпропетровщині поблизу села виявлено 75 артснарядів

На Дніпропетровщині поблизу села виявлено 75 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, вчора, 24 листопада, поблизу села Жовтневе Софіївського району місцевий мешканець знайшов на полі застарілі боєприпаси.

Піротехніки, які прибули на місце події, виявили загалом 75 артилерійських снарядів. Боєприпаси огороджено, їх охороняють співробітники міліції.

Подано заявку на їх знищення, поінформували в ДСНС.