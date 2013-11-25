На Закарпатті на переїзді потяг зіткнувся з автомобілем
13:52, 25 листопада 2013Новини регіонів
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Двоє людей загинуло
У Закарпатській області на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського потягу з легковим автомобілем.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, о 1 год. 39 хв. 23 листопада у с. Забрідь Великоберезнянського району Закарпатської області, на нерегульованому залізничному переїзді перегону ст. Сіль - ст. В. Березні Львівської залізниці сталося зіткнення пасажирського потягу № 601 сполученням Львів - Солотвино з легковим автомобілем.
Внаслідок зіткнення двоє людей загинуло і ще двох з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.
О 2 год. 45 хв. рух залізничного транспорту відновлено.
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