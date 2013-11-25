На Закарпатті на переїзді потяг зіткнувся з автомобілем

У Закарпатській області на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського потягу з легковим автомобілем.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, о 1 год. 39 хв. 23 листопада у с. Забрідь Великоберезнянського району Закарпатської області, на нерегульованому залізничному переїзді перегону ст. Сіль - ст. В. Березні Львівської залізниці сталося зіткнення пасажирського потягу № 601 сполученням Львів - Солотвино з легковим автомобілем.

Внаслідок зіткнення двоє людей загинуло і ще двох з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

О 2 год. 45 хв. рух залізничного транспорту відновлено.