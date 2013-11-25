У лікувальних закладах Харкова ввели карантин

У Харкові через загострення епідеміологічної ситуації обмежили проведення масових заходів і в усіх лікувальних закладах ввели карантин.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на в. о. начальника Харківського міського управління Головного управління СЕС в Харківській області Миколу Чигрінця.

За його інформацією, протягом минулого тижня за медичною допомогою зі скаргами на симптоми ГРЗ звернулися 5366 харків`ян – на 11,4% більше, ніж за попередній тиждень. При цьому діагноз ГРЗ був поставлений 1626 особам (тижнем раніше – 937 особам). Крім того, 120 людей із загальної кількості хворих були госпіталізовані з ускладненнями.

Чигрінець зазначив, що епідпоріг перевищено майже вдвічі в Київському, Ленінському, Жовтневому та Орджонікідзевському районах.

«Проаналізувавши ситуацію, яка склалася з епідеміологічною ситуацією в Харкові, ми звернулися з поданням до Харківського міського голови і міської ради з проханням прийняти рішення про обмеження проведення масових заходів», - цитує прес-служба Чигрінця.

У зв`язку з цим було прийнято рішення обмежити проведення всіх масових заходів, у тому числі й шкільних, а в лікувальних установах - ввести карантин.

«Таку вимушену міру ми вирішили застосувати, щоб запобігти всім можливим ускладненням і збільшенням кількості захворілих», - зазначив керівник СЕС.

Він також підкреслив, що якщо епідеміологічна ситуація стабілізується, санітарна служба буде пропонувати скасувати рішення.

Як повідомляв УНІАН, через запровадження карантину сьогодні були скасовані короткострокові побачення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці», з опозиційними політиками Арсенієм Яценюком, Юрієм та Іриною Луценками, а також довгострокове - з донькою Євгенією Тимошенко.