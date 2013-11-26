В Одесі трамвай збив чоловіка і його 3-річного сина

В Одесі трамвай збив чоловіка і його трирічного сина.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ в Одеській області, ввечері 24 листопада в Суворівському районі, трамвай рухався за маршрутом № 7 по вул. Миколаївська дорога з боку вул. Векслера в напрямку вул. Лиманна та скоїв наїзд на пішоходів (громадянина 1983 р.н. і 3-річного хлопчика), що стояли на зупинці в очікуванні маршрутного таксі.

"У даному місці практично не обладнана зупинка автобуса, до найближчої обладнаної - більше кілометра», - розповіли в управлінні.

Водночас, згідно з офіційним повідомленням ГУМВС України в Одеській області, пішоходи були збиті трамваєм, коли перетинали колії в ліва на право по ходу руху трамвая, в невстановленому для переходу місці.

Обидва потерпілих госпіталізовані. В даний час 30-річний чоловік перебуває у комі, його синові медики ампутували обидві ноги до колін.

«За словами матері дитини, у хлопчика - вроджений дитячий церебральний параліч і він тільки півроку, як самостійно став на ніжки. Зараз сім`ї потрібні великі суми грошей на лікування», - повідомили в ДАІ.