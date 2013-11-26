В Україні знеструмлено 638 населених пунктів

Сьогодні вночі через несприятливі погодні умови (пориви вітру, дощ з мокрим снігом) спрацювали системи захисту ліній електропередач та сталося знеструмлення 638 населених пунктів у 10 областях України.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Тернопільській області знеструмлено 263 населених пункти, у Хмельницькій – 183, в Івано-Франківській – 62, у Львівській – 34, у Вінницькій – 25, у Чернівецькій – 23, у Житомирській – 19, у Рівненській – 19, у Київській – 9, у Кіровоградській – 1.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.