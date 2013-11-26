На Харківщині запроваджено карантинні заходи

У Харківській області запроваджено карантинні заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, згідно з розпорядженням голови ОДА від 25 листопада, в області буде вжито заходів з недопущення поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій серед населення.

Департамент охорони здоров`я ОДА розробить комплекс заходів щодо зменшення ризиків поширення гострої респіраторної вірусної інфекції серед населення області, обов`язкових для виконання у лікувально-профілактичних закладах усіх форм власності та підпорядкування.

«Із сьогоднішнього дня вводяться обмежувальні заходи з відвідування пацієнтів у стаціонарних установах міста та області. Це пов`язано з тим, що в Харкові і ряді районів області відмічається реальне зростання захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. У порівнянні з минулим тижнем зростання показників захворюваності досягає 70%. Поки що ми маємо справу з першим етапом підйому сезонної захворюваності, яке пов`язане з поширенням вірусу серед жителів області та погодними умовами. Якщо зараз не вжити певних обмежувальних заходів, зростання буде більш істотним, а перебіг хвороби – значно більш несприятливим», - заявив иректор Департаменту охорони здоров`я ОДА Олександр Галацан.

Також розпорядженням рекомендовано обмежити проведення культурно-розважальних, видовищних, спортивних та інших масових заходів у населених пунктах Харківської області до стабілізації показників захворюваності.