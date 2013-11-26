У Києві біля мітингів цілодобово працюють бригади "швидкої"

У Києві в місцях проведення мітингів розгорнуто пункти тимчасового базування бригад швидкої допомоги, що працюють у цілодобовому режимі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

У повідомленні зазначається, що медична допомога учасникам акцій у столиці надається незалежно від місця проживання та реєстрації. У разі необхідності за медичними показаннями учасників масових заходів доставляють до лікарень для подальшого обстеження та лікування.

У неділю, 24 листопада, до лікарів «швидкої» звернулися 16 мітингувальників. З них двоє госпіталізовані. У понеділок, 25 листопада, медична допомога знадобилася 28 учасникам акції. У лікарні направлено чотирьох з них.

Причинами госпіталізації стали інсульт, гіпертонічні кризи, ГРВІ, інфекційні кишкові розлади та судомні стани.

Крім того, лікарі констатують зростання кількості звернень з приводу респіраторних захворювань учасників мітингу.

Департамент охорони здоров’я нагадує мітингувальникам, що у місцях великого скупчення людей підвищується ризик передачі гострих респіраторно-вірусних інфекцій повітряно-крапельним шляхом. Тож медики радять дотримуватися порад із профілактики ГРВІ. Лікарі наполягають на дотриманні правил особистої гігієни для уникнення небезпечних для здоров’я станів, пов’язаних з кишково-шлунковими розладами.

Особливо медики звертаються до батьків неповнолітніх дітей з проханням не залучати їх до участі у масових заходах.