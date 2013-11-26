На Чернігівщині понад 3 години гасили пожежу в магазині

У Чернігівській області в с. Новий Білоус Чернігівського району в ніч на 26 листопада понад три години гасили пожежу в магазині і кафе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в області, повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку "101". Коли за викликом з Чернігова прибули два відділення пожежників, горіли близько 100 кв. м даху будівлі, підсобні приміщення, й вогонь поширювався у торговельні зали. На місце події додатково було направлено ще три відділення рятувальників.

Остаточно ліквідувати пожежу вдалося під ранок. Вогнем знищено близько 200 кв. м даху будівлі, а також пошкоджено обладнання і товари в приміщеннях магазину та кафе.

За попередньою версією, причиною загоряння стало коротке замикання в електромережі. Остаточну причину пожежі та матеріальні збитки встановлює слідство.