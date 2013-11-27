Макіївка: порятували 2-х людей із задимленого колодязя тепломережі

Працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій підняли із колодязя тепломережі двох людей та загасили пожежу, яку вони спричинили.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в колодязі тепломережі у Червоногвардійському районі м. Макіївка Донецької області надійшло рятувальникам 26 листопада о 18:08. Обоє постраждалих – чоловік та жінка – отримали отруєння продуктами горіння, але від госпіталізації відмовились.

Рятувальники надали допомогу постраждалих та загасили пожежу, спричинену необережним поводженням з вогнем під час паління.