У Львові Land Rover на переході збив 14-річну школярку

У Львові 48-річний водій автомобіля Land Rover збив на пішохідному переході 14-річну школярку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, ДТП сталася 26 листопада о 16:50 на вулиці Княгині Ольги.

Встановлено, що водій позашляховика не пропустив на пішохідному переході дитину. Зараз школярка у травматологічному відділенні однієї з лікарень Львова.

Як зазначають медики, у дівчинки численні травми тіла.