У Львові Land Rover на переході збив 14-річну школярку
12:25, 27 листопада 2013Новини регіонів
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У дівчинки численні травми тіла
У Львові 48-річний водій автомобіля Land Rover збив на пішохідному переході 14-річну школярку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, ДТП сталася 26 листопада о 16:50 на вулиці Княгині Ольги.
Встановлено, що водій позашляховика не пропустив на пішохідному переході дитину. Зараз школярка у травматологічному відділенні однієї з лікарень Львова.
Як зазначають медики, у дівчинки численні травми тіла.
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