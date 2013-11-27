У Києві без опалення або гарячої води залишається 23 будинки

У Києві через пошкоджень на теплових мережах, що перебувають на балансі «Київенерго», без центрального опалення або гарячого водопостачання залишається 23 житлові будинки. Серед них 6 у Деснянському, 8 у Дніпровському, 5 у Святошинському, 1 у Солом’янському, 3 у Шевченківському районах.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані ПАТ «Київенерго».

Наразі над ліквідацією цих пошкоджень працюють аварійно-відновлювальні бригади «Київенерго». «Компанія ліквідовує пошкодження в опалювальний період на мережах опалення не більше ніж за добу, а на мережах гарячого водопостачання – не більше трьох діб», - зазначили у прес-службі і додали, що ПАТ «Київенерго» постачає теплову енергію 75% споживачів Києва. Централізоване опалення споживачам міста також забезпечують відомчі та приватні котельні.