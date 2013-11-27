На Харківщині не будуватимуть бактеріологічну лабораторію

У Мерефі Харківського району Харківської області не будуватимуть бактеріологічну лабораторію, яку планувалося спорудити за фінансування США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова облдержадміністрації Михайло Добкін 26 листопада під час зустрічі в форматі «Чай з губернатором», коментуючи протести місцевих жителів проти будівництва лабораторії.

«Ми проаналізували всі аспекти, про які говорили нам учені. Так детально розібратися в питанні нас спонукав протестний настрій місцевих жителів. Я хотів зрозуміти: ця ситуація накручена маргінальними політиками або мені чогось недоговорюють. Детально проаналізувавши листи Міністерства аграрної політики, вивчивши позицію санітарних лікарів, скажу так: ми не будемо будувати бактеріологічну лабораторію в Мерефі», – сказав губернатор.

Добкін наголосив: "Бактеріологічна лабораторія в Мерефі не становила б небезпеки для людського життя, але жодної необхідності в ній немає».

Губернатор повідомив, що з 1993 року в Україні спільно з США реалізовувався проект, згідно з яким американці фінансували будівництво 3-х бактеріологічних лабораторій. Одна з них відкрита в Харкові і займається проблемами санітарних лікарів. Вона повністю покриває всі потреби регіону і навіть працює на суміжні території.

За його словами, наступною планували будувати так звану референс-лабораторію в Мерфі. "Вона давала б відповіді на питання, якщо в трьох вже збудованих не було б єдиної думки. Але насправді вона нам не потрібна, ситуація, коли три лабораторії будуть давати діаметрально протилежні результати, малоймовірна", зазначив Добкін.

Голова облдержадміністрації, посилаючись на Міністерство аграрної політики України, наголосив, що спільний проект із США успішно завершений.