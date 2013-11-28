Автобус з баскетболістами зіткнувся з вантажівкою: є жертви

Вчора о 17.45 біля с. Обарів Рівненської області на 155-му км автошляху Устилуг – Луцьк – Рівне сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який перевозив 9 гравців баскетбольної команди з Луцька, та вантажівки МАН.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП одна людина загинула і дев’ятеро з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Рівненській області.