Буковина: водій збив трьох дітей, одна дівчинка загинула

На Буковині водій легковика збив трьох дітей: одна дівчинка загинула, двоє інших отримали тяжкі травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ УМВС України в Чернівецькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в Герцаївському районі Чернівецької області на автодорозі сполученням «Чернівці-Байраки» в селі Велика Буда.

Легковий автомобіль наїхав на неповнолітніх пішоходів.

Слідчо-оперативна група на місці ДТП встановила, що о 14.30 водій автомобіля ВАЗ, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на трьох учениць загальноосвітньої школи села Велика Буда.

В результаті ДТП одна дівчинка 2002 року народження від отриманих тілесних ушкоджень померла в кареті швидкої медичної допомоги. Двох інших неповнолітніх (2001 та 2002 років народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

За кермом автомобіля перебував 18-річний місцевий мешканець.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 286, частина 2 КК. Триває слідство.