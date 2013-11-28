Вінниччина: 3-річний хлопчик отруївся горілкою

У смт. Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області госпіталізовано 3-річного хлопчика, який отруївся алкоголем.

Як повідомили УНІАН у Могилів-Подільському МВ УМВС України у Вінницькій області, близько 22.00 години, до міськвідділу міліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що з діагнозом «алкогольне отруєння» доставлено малолітнього мешканця смт. Вендичани Могилів-Подільського району.

Того вечора, повернувшись додому з роботи, мати дитини знайшла свого молодшого трирічного сина на підлозі в будинку. Хлопчик перебував у тяжкому стані, на голос матері не реагував, від нього жінка почула запах спиртного. Наразі міліція з’ясовує за яких обставин дитина отримала алкогольне отруєння.

Вітчим дитини, на якого мати залишила хлопчика, поки була на роботі, пояснює, що не причетний до цього. Мовляв, залишив на столі недопиту склянку з горілкою і хлопчик міг випити сам. Мати ж переконана, що саме її співмешканець винен в отруєнні дитини, бо раніше неодноразово пропонував її синам 3-х та 9-ти років спробувати спиртне.

Триває перевірка міліції.