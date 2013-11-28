Дніпропетровськ: затримано чоловіка, який напав на «швидку»

У Дніпропетровську співробітники Державної служби охорони затримали 25-річного хлопця, який в стані наркотичного сп`яніння 27 листопада о 21.30 напав на медичних працівників «швидкої допомоги».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, співробітники ДСО, які прибули на місце події на вул. Робочу після виклику бригади «швидкої допомоги», затримали збудженого чоловіка, який кидався на лікаря.

«При затриманні він чинив опір співробітникам міліції, тому до нього були застосовані спецзасоби - наручні браслети. Згодом зловмисник зізнався, що не міг контролювати свої дії через прийнятий наркотичний препарат», - зазначається у повідомленні ВЗГ.

Як з`ясувалося, «швидку допомогу» викликали перехожі саме затриманому через ушкодження, отримані під час бійки, але коли медики прибули на виклик, той почав неадекватно себе вести, кидався з кулаками на перехожих, а потім і на лікарів.

Затриманого конвоювали у машині «швидкої допомоги» до лікарні для надання першої медичної допомоги. За даним фактом співробітники Красногвардійського райвідділу міліції Дніпропетровська проводять слідчі заходи.