«Картку киянина» можна відстежувати он-лайн

Відтепер утримувачі «Картки киянина» можуть повністю відстежувати функціонал своєї картки он-лайн за допомогою функції «Персональний кабінет», яка розташована на сайті «Картка киянина» за адресою: kyivcard.com.ua (розділ «Кабінет»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

При першому відвідуванні власник картки реєструється шляхом заповнення обов’язкових полів та з метою ідентифікації його як належного утримувача, враховуючи вимоги законодавства України в сфері захисту персональних даних.

В особистому кабінеті користувач бачить усі пільги і термін їхньої дії, історію використання картки, може відстежити баланс на рахунку, кількість поїздок у метро та навіть час та назви станцій.

За допомогою медичного додатку власник картки може записатися на прийом до лікаря, а торговий додаток дає можливість відстежити всі свої покупки та суму наданої знижки. Крім того, за допомогою «Картки киянина» можна здійснювати оплату мобільного зв’язку, комунальних послуг, Інтернету, замовлення залізничних квитків тощо.

Як повідомляв УНІАН, впровадження проекту розпочалось у березні 2012 року, на сьогодні повністю реалізовано пілотний етап проекту «Картка киянина», на якому отримати картки змогли перші категорії громадян.

Сьогодні в системі «Картка киянина» зареєстровано 346 тис. осіб, 250 тис. з них уже отримали картку, інші мають отримати її до кінця поточного року.