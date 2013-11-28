У Черкасах вилучили велику кількість неякісної горілки

У Черкасах оперативники ГУ Міндоходів у Черкаській області цього тижня виявили та припинили незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв і вилучили більше 5 тис. літрів спирту та неякісної горілки вартістю понад 600 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ Міндоходів у Черкаській області, 38–річний черкащанин облаштував цех у приміщенні пилорами. Працівники оперативного управління ГУ Міндоходів в області вилучили з даного приміщення понад 5,1 тис. літрів спирту невідомого походження, який зберігався у пластикових бочках та каністрах різних ємностей, вантажний автомобіль, який перевозив продукцію, 765 літрів готової водно-спиртової суміші та обладнання для виготовлення алкогольних напоїв. Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 615 тис. грн.

Згідно з висновком лабораторії, вилучений спирт та виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам нормативно-технічної документації, а їх вживання становить загрозу для здоров’я та життя людини.

Матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) - передбачає покарання позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з

конфіскацією обладнання для її виготовлення.

Проводиться досудове розслідування.