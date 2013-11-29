У Донецькій області в жовтні померли три породіллі

У Донецькій області в жовтні цього року померли три породіллі.

Як передає кореспондент УНІАН, ця інформація була озвучена 28 листопада на колегії Донецької облдержадміністрації.

За словами голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького, тривожна ситуація щодо материнської смертності сьогодні залишається в Краматорську, Добропіллі, Слов`янську, Красному Лимані, Селідовому, Красноармійську, Великоновосілківському і Олександрівському районах.

«Давайте сьогодні поставимо собі питання: а чи все ми зробили для того, щоб запобігти цим смертям? І це стосується не лише медиків, а й представників органів місцевого самоврядування, і мене особисто, як керівника області, тому що я несу відповідальність за все, що відбувається в регіоні», - сказав голова ОДА.

Водночас він відзначив, що за 9 місяців цього року дитяча смертність в регіоні знизилася майже на 9%. «Для мене – це маленька перемога! Але ми маємо закріпити успіх і розвивати його далі. Для цього необхідно проаналізувати всі заходи, які мали позитивний вплив на кінцевий результат, щоб посилити їх додатковими заходами», - відзначив Шишацький.

Він також назвав одним із проблемних питань при виконанні в регіоні Програми «Репродуктивне здоров`я нації» сьогодні брак кваліфікованих медичних фахівців.

Шишацький закликв мерів міст і голів районів «обернутися обличчям до медичних працівників і створити необхідні умови для їхньої ефективної роботи, використовуючи при цьому індивідуальний підхід до кожного».