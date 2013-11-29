Невідомі розлили понад 2 кг ртуті в багатоповерхівці в Одесі

В Одесі в багатоповерховому будинку невідомі розлили більш як 2 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків зі ЗМІ і громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, у четвер, 28 листопада, до служби «101» надійшло повідомлення від жителів 9-поверхового будинку по вул. Академіка Корольова про розлив ртуті на сходах на рівні 8-го поверху.

Для проведення заходів щодо збору і демеркуризації ртуті залучалися аварійно-рятувальне відділення радіохімічного бактеріологічного захисту обласного управління ДСНС і відділення комунального підприємства служби оперативного реагування на надзвичайні ситуації «15-77».

Як повідомили у відділі, зібрано близько 2,1 кг ртуті, її походження і обставин потрапляння до будинку з`ясовуються. Загиблих і постраждалих немає.