Буковина: померло немовля, яке мати нагодувала смаженою картоплею

У Сокирянському районі Чернівецької області померла однорічна дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський повідомив місцевим ЗМІ, що дитина померла вночі 27 листопада.

За його даними, 16-річна мама нагодувала дитину віком рік і один місяць смаженою картоплею. Дитина почала блювати, шматки картоплі потрапили у дихальні шляхи і дитина померла від асфіксії (удушення).