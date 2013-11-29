В Києві безкоштовно обстежуватимуть на ВІЛ-інфекцію

30 листопада та 1 грудня кияни та гості міста зможуть безкоштовно отримати індивідуальну консультацію й анонімно пройти тест на ВІЛ-статус у мобільних консультативно-діагностичних центрах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, акція організована Київським міським центром з профілактики та боротьби зі СНІДом Київської міської клінічної лікарні № 5 у співпраці з неурядовою організацією AHF (Aids Healthcare Foundation).

Обстеження можна буде пройти з 14.00 до 20.00 у гіпермаркетах за адресами: просп. Московський, 15-А, вул. Берковецька, 6, просп. Генерала Ватутіна, 2.

Під час експрес-тесту досліджується цільна кров з пальця, відібрана в стерильних умовах інструментами одноразового призначення. Результат отримують за 15-30 хвилин. Медики наголошують, що обстеження зручне та безпечне.

За інформацією Київського міського центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, з моменту виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році у місті Києві офіційно зареєстровано 13537 випадків ВІЛ-інфекції.

Наразі на диспансерному обліку Центру перебуває 9697 ВІЛ-інфікованих громадян.

Під супроводом та спостереженням перебуває 563 дитини віком до 14 років, з яких 158 – мають встановлений діагноз ВІЛ-інфекції, решта 405 дітей віком до 18 місяців, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, перебувають на клініко-лабораторному моніторингу до остаточного визначення ВІЛ-статусу. З діагнозом СНІД на обліку перебуває 1775 осіб, у тому числі 50 дітей.

За оцінками експертів, лише кожен другий з числа ВІЛ-інфікованих, знає про свій ВІЛ-статус.