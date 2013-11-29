Розслідують факт забруднення Дністровського лиману

В Одеській області прокуратура розслідує факт забруднення Дністровського лиману, яким завдало збитку навколишньому середовищу на 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, під час перевірки дотримання вимог законодавства у сфері охорони, відтворення раціонального використання поверхневих і підземних вод органами виконавчої влади встановлено, що комунальним підприємством у період 2011-2012 років у лиман здійснювалося скидання забруднюючих речовин з перевищенням гранично допустимих норм.

«У результаті навколишньому середовищу завдано збитку на суму понад 1,5 млн грн», - повідомили у прес-службі.

Білгород-Дністровською міжрайонною прокуратурою Одеської області поточного тижня розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 і ч. 3 ст. 364-1 КК України (порушення правил охорони вод, зловживання владою або службовим становищем).