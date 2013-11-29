На Одещині викрили цех із виробництва алкоголю-фальсифікату

Працівниками податкової міліції Головного управління Міндоходів у Сумській області викрили у Роздільнянському районі Одеської області підпільний цех із виробництва алкогольних напоїв.

Як повідомив УНІАН заступник начальника – начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Олександр Фролов, підпільний цех оперативники виявили в четвер, 28 листопада.

Згідно із повідомленням, у Роздільнянському районі Одеської області на території садівничого товариства сумські слідчі застали двох чоловіків, які розливали по пляшках алкогольні напої.

«Лабораторні висновки підтвердили, що цей напій становить загрозу для здоров’я людей. Незаконне виробництво здійснювалось в антисанітарних умовах шляхом змішування спирту з водою та додаванням есенцій. При цьому використовувалися насоси, шланги, інше приладдя. Виготовлена продукція розфасовувалася у пластикові та скляні пляшки і закорковувалася. Готова продукція завозилася та збувались на території Сумської та інших областей України. Осіб, які займалися перевозкою та збутом горілки, теж встановлено», - розповів Фролов.

За його словами, під час обшуку в Одеській області вилучено майже 4,5 тисячі закоркованих пляшок із готовою продукцією об’ємом майже 7 тис. літрів, 750 л спиртової суміші, 1,4 тонни спирту, а також 30 бочок із залишками рідини. Крім того, в Сумах вилучено ще понад 70 л готової продукції та 107 тис. гривень.

«Загальна сума вилучених коштів та товарно-матеріальних цінностей становить майже півмільйона гривень», - зазначив Фролов.