У центрі Одеси в житловому будинку обрушилися 4 балкони
09:55, 02 грудня 2013Новини регіонів
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Постраждалих немає
У центрі Одеси в житловому будинку обрушилися 4 балкони.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, в ніч на 1 грудня на вулиці Маразлієвській обрушилися балкони з п`ятого по другий поверх.
Мешканці флігеля, в якому обрушилися балкони, евакуйовані.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
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