У центрі Одеси в житловому будинку обрушилися 4 балкони.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, в ніч на 1 грудня на вулиці Маразлієвській обрушилися балкони з п`ятого по другий поверх.

Мешканці флігеля, в якому обрушилися балкони, евакуйовані.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.