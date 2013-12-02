3-річний хлопчика мати "впустила" у канаву і забула: дитина загинула

На Житомирщині з’ясовують обставини смерті 3-річного хлопчика, тіло якого було виявлено в канаві.

Про це УНІАН повідомила керівник сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, дитина загинула вчора увечері, а повідомлення про виявлення в канаві одного з сіл трупа малолітньої дитини до міліції надійшло сьогодні вранці до чергової частини Ємільчинського райвідділку міліції. Зараз в рамках кримінального провадження правоохоронці з’ясовують обставини трагедії та ступінь вини матері загиблого хлопчика.

Попередньо з’ясовано, що напередодні увечері 19-річна жінка зі своїми двома дітьми – 3-річним хлопчиком і 2-річною дівчинкою – поверталася додому після святкування дня народження родичів у сусідньому селі. Під час переходу по містку через рівчак мати впала, а дитячий візок перекинувся, при цьому діти опинилися в канаві з водою. Мати витягнула з рівчака дівчинку й пішла до найближчої сільської хати, де з дозволу господарів переодягнула дитину в сухий одяг і залишилася там ночувати. Про свого сина жінка, розповідаючи про свою пригоду, не згадувала.

Лише уранці сьогодні дня мати почала пошуки сина, подзвонивши до родичів і поцікавившись, чи не приходила до них її 3-річна дитина. Після того вона разом з господарем будинку, в якому ночувала, пішла шукати хлопчика. Дитину знайшли в канаві мертвою.

Під час поверхневого огляду тіла загиблого слідів насильницької смерті виявлено не було. Для встановлення причин смерті труп наразі направлено на судово-медичну експертизу.

Як розповіла УНІАН начальник кримінальної міліції у справах дітей УМВС Житомирщини Галина Шилова, 19-річна мати співмешкає з 27-річним чоловіком. Обидва в поле зору правоохоронців раніше не потрапляли. На обліку у правоохоронних органів сім’я не перебувала.

На даний час жінка проходить медичне обслідування у Ємільчинській районній лікарні. Медики також обстежують її 2-річну доньку.

Попередньо подію кваліфіковано за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбиство). У рамках кримінального провадження правоохоронці з’ясовують усі причини та обставини, що призвели до трагедії.

З цією метою призначено проведення низки експертиз.