У центрі Тернополя заборонили продаж алкоголю

У Тернополі в центрі міста тимчасово заборонили продаж алкогольних напоїв.

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Тернополя Сергій Надал, відповідне рішення сьогодні прийняв міськвиконком.

«Зараз ці рішення розносять підприємцям. Прошу їх з розумінням віднестися до даної постанови, адже вчора ми бачили чимало нетверезих осіб і переживаємо, щоб не було провокацій. На майдані ми наголошуємо: «Жодного алкоголю», – пояснив необхідність введення заборони продажу алкоголю Сергій Надал.

Він також додав, що дане рішення стосується як закладів торгівлі, так і закладів харчування.